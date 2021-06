Palmeiras e Abel Ferreira estão amarrados com uma multa unilateral de R$ 15 milhões

Tenho dúvidas se as multas rescisórias são pagas no futebol. Na hora do acerto, cada um dos lados faz suas concessões e tudo se resolve para que não haja pendências. Nem sempre isso acontece e os clubes negociam pagamentos em prestações. Alguns aceitam as condições para não sair sem nada no bolso. Outros não. Tem sido cada vez mais comum profissionais do futebol buscarem a Justiça do Trabalho, com ações milionárias.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Abel Ferreira estão amarrados por uma multa de R$ 15 milhões. É muito dinheiro. Se Abel pedir para sair, ele terá de pagar isso. O mesmo ocorre com o Palmeiras se o clube quiser dispensar o português.

O clima azedou nesta semana, quando Abel disse que a diretoria tem culpa pelas derrotas porque não deu a ele reforços. A declaração levou o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, a ir a público para contestar o treinador e dizer que ele não vai estourar o orçamento do ano. Foram palavras duras dos dois lados. Já vi treinador pular fora por muito menos.

Em campo, o time vai mal. Caiu na Copa do Brasil e faz um Brasileirão sem empolgar. A derrota por 3 a 1 para o Bragantino bagunçou as estruturas do Palmeiras. Alguns no clube entendem que Abel quer ir embora. Se quiser, que peça a conta. O Palmeiras ainda não acena com a possibilidade de mudar de comando. Galiotte fica até o fim do ano e vai levar o caso em banho-maria para que o próximo presidente, que pode ser Leila Pereira, da Crefisa, resolva. Com ela é tudo na base do dinheiro. E se tiver de trocar, ela troca.

O jogo com o Bahia no fim de semana vai mostrar também como os jogadores assimilaram o que o treinador falou do elenco. Deixou claro que com esse time o Palmeiras não vai longe. Pediu reforços. Dudu está para voltar. Se o Palmeiras correr com o freio de mão puxado, acabou para Abel. Aí será questão de tempo para ele pegar o boné. Futebol tem dessas coisas. Ninguém está tranquilo no cargo.