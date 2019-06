Palmeiras em férias, torcedor satisfeito, mas vem cobrança aí no segundo semestre

De nada vai adiantar todo esse momento de euforia com o time se as conquistas não acontecerem na temporada

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e amanhã pode aumentar sua soma em mais três pontos na tabela. O Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar o pedido do Botafogo daquela partida em que o time de Felipão ganhou por 1 a 0, mas teria se beneficiado de um gol irregular. Se os pontos forem confirmados, o que deverá acontecer, o Palmeiras sobe para 35 pontos em 9 partidas. São 8 vitórias e um empate. Nada mal. O Santos é segundo, com 20 pontos.

Elenco de férias… Por isso Felipão deu ‘férias’ para seus jogadores, uma atitude pouco comum no meio da temporada, mas extremamente benéfica para a cabeça dos atletas se eles não abusarem.

10 sem perder… Com a vitória de 2 a 0 sobre o Avaí na última rodada, Felipão completou 10 vitórias seguidas na carreira. Foi a terceira vez, informa sua assessoria. Em 1998, ele já havia feito isso, também no comando do Palmeiras. Foi um ano antes de o clube ganhar sua primeira e única Libertadores (veja foto dos jogadores 20 anos depois). Mais recentemente, em 2016, repetiu a façanha no Guangzhou, da China.

Tem de erguer taças… O torcedor palmeirense está feliz com seu time. Mas Felipão sabe que nada disso tem valor se o Palmeiras não erguer taças. Pelo menos uma. Os mais otimistas falam em três. A Libertadores e a Copa do Brasil são competições de mata-mata, portanto, mais difíceis. Um jogo ruim, um resultado elástico e tudo pode acabar. No Brasileirão, há quem diga que somente uma catástrofe tira o bicampeonato do Palmeiras. O fato é que as cobranças vão chegar e o elenco tem de estar preparado para elas.