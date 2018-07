Palmeiras espera um “não” de Lucas Lima à proposta do Santos de R$ 45 milhões

O Palmeiras confia que o meia Lucas Lima não aceitará proposta do Santos de renovação de contrato. O clube da Vila Belmiro ofereceu R$ 45 milhões por três anos de novo acordo. Ocorre que Lucas Lima parece infeliz no Santos nesse momento. Se ele não conseguir ser vendido para a Europa na próxima janela, muito provavelmente recusará a oferta do seu patrão para aceitar uma possível transferência para o Palmeiras. Não há pressa para isso acontecer. Lucas Lima deve se pronunciar somente após o fim do Campeonato Brasileiro. Com esse tempo, o Palmeiras vai testando o calor da compra com seu torcedor. Há palmeirenses que torcem o nariz por Lucas Limas por causa de suas provocações em anos anteriores. O Palmeiras também prepara uma redução do seu elenco para 2018. Jogadores que não deram certo serão emprestados ou colocados no mercado.