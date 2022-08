Palmeiras faz sua torcida mais feliz do que nunca com vaga na Libertadores, superação e fim do trauma nos pênaltis

O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. O que se viu nesta quarta-feira no Allianz Parque entra para a história do time comandado por Abel Ferreira. A classificação diante do Atlético-MG teve todos os ingredientes de uma partida épica, dessas de fazer o torcedor chorar de alegria e jurar amor eterno às cores do time. Essas imagens foram vistas nas numeradas da arena. Gente que nunca se viu se abraçando e chorando. Chorando de alegria e emoção. O futebol p rovoca isso e por isso ele é necessário nas vidas das pessoas. O Palmeiras saiu das quartas de final da competição sul-americana com destino à semifinal mais gigante do que é. Teve nove herois e dois “vilões”, Danilo e Scarpa, expulsos cada um num tempo, mas que jamais podem ser renegados pelos torcedores porque já fizeram muito pela equipe. Prova disso é que ambos foram resgatados pelos companheiros após as cobranças de pênaltis, tamanha a importância deles para o elenco. E assim tinha de ser.

As expulsões são condenadas, claro, mas todos os outros correram por Danilo e Scarpa e conseguiram segurar o poderoso time de Minas, com jogadores consagrados e bons de bola. O Palmeiras nunca desistiu, passou sufoco, contou com a sorte de bolas chutadas pelo rival para fora até chegar às cobranças de pênaltis. Vargas, do Atlético, foi expulso no último lance, já sem mais nada a ser feito pelos dois times. O Palmeiras manteve-se bem posionado e focado até o fim. Dava para ver na cara dos seus jogadores. Perderiam por Deus, e Deus não quis, como disseram alguns jogadores, sempre prontos a agradecer de joelhos.

Foto: Palmeiras

Antes disso, no vestiário durante o intervalo, Abel Ferreira deu as dicas, já sem Danilo. E todos seguiram o que foi combinado. A torcida nunca deixou de apoiar, nunca deixou de acreditar, nunca deixou de cantar e não jogou a toalha. A técnica e a tática dos jogadores teriam de se dobrar à vontade, que compensou as ausências dos dois palmeirenses. Após a classificação, ninguém queria deixar o estádio. Era preciso ficar ali, respirar para seguir. O time também quebrou a sequência de fracassos nas disputadas de pênaltis. Eram cinco derrocadas. Agora zerou.

Tudo isso fez do enredo desse jogo, um modelo de trabalho bem feito e de muita confiança. O Palmeiras superou seus fantasmas como nunca havia feito antes com Abel Ferreira. Os jogadores, claro, são os grandes herois, todos eles correndo pelos companheiros e juntos, pelo time. Eles devem ter orgulho do trabalho que fizeram nesta partida. Abel vai falar isso para eles. Vai vender mais livros. Weverton fez 250 jogos pelo time. Pegou um pênalti apenas, mas bastou para o Palmeiras conseguir a vaga. Ninguém tremeu. Niguém desistiu. Ninguém errou sua cobrança. As expulsões, é preciso que se diga, foram merecidas. Danilo e Scarpa pisaram nos rivais e na bola. Eles sabem disso.

Raphael Veiga destacou a força mental do grupo. Abel dizia no passado que o único espaço que seu time tinha para crescer, e o futebol brasileiro, de modo geral, era na “cabeça”, no poder de concentração e de controlar os nervos. O Palmeiras mostrou contra o Atlético que avançou nesse sentido. Precisou perder cinco vezes nos pênaltis, para ganhar uma. Ganhou de forma excepcional. A classificação também reaproxima esses jogadores de sua torcida, num corpo só, como foi no Allianz Parque durante os 90 minutos. O Palmeiras escreveu na noite de quarta um capítulo importante de sua história na Libertadores, com garra, superação, vontade, qualidade e muita, mas muita emoção. Não ganhou nada ainda. Sábado faz jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão.