Palmeiras ficará sem quatro titulares na Copa do Brasil e Brasileirão por causa das Eliminatórias

Em uma semana, o técnico Abel Ferreira terá seu Palmeiras esvaziado por causa das Eliminatórias da Copa do Catar. O Palmeiras tem quatro titulares convocados por seus respectivos países. São eles Weverton e Gabriel Menino, no Brasil; Gustavo Gómez, no Paraguai; e Matías Viña, no Uruguai. A propósito, Brasil e Uruguai se enfrentam em Montevidéu. Os palmeirenses ficarão fora da decisão do time na Copa do Brasil, o que prejudica bastante as intenções do clube na temporada. Todos são titulares e farão falta. Talvez apenas no gol o Palmeiras tenha reposição num mesmo nível.

Sem Weverton, Jaílson assume a posição. Na esquerda, no lugar de Matías Viña, o treinador português tem Lucas Esteves. No lugar de Gomez, sem recuar Felipe Melo para o setor, Abel pode apostar em Luan e Emerson Santos. Nenhum deles tem a competência do jogador uruguaio, um dos melhores e mais seguros do time. E para substituir Gabriel Menino, que vem atuando também na lateral-direita, mas sua posição é volante, o Palmeiras tem mais opções, como Ramires, Scarpa mais avançado, Bruno Henrique, Lucas Lima.

Outros times brasileiros vão perder jogador para suas respectivas seleções, como o Grêmio, que teve o zagueiro Kannemann convocado na Argentina. Seria prudente se a CBF adiasse os jogos desses times, de todos que terão desfalques, na Copa do Brasil. Os confrontos valem vaga para a semifinal da competição e mais dinheiro aos classificados. Servir a seleção é importante, sobretudo numa Eliminatória. Mas os clubes não podem perder com a ausência de seus principais jogadores. Esses atletas também vão desfalcar seus times no Brasileirão.