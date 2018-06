Palmeiras ganha clássico com o Santos e começa a convencer sua torcida

A vitória de 2 a 1 do Palmeiras sobre o Santos, pela 5.ª rodada do Campeonato Paulista, começa a convencer sua torcida, dar esperança e fazê-la pensar em algo maior no Estadual e nas outras competições que se aproximam. Sim, ainda é cedo para sonhar como o torcedor sonhou em 2017, muitas vezes acordado. Mas é fato que o teste diante de um rival grande muda o patamar do time de Roger Machado. Altos e baixos durante a partida explicam a temporada recém-iniciada, mas o Palmeiras foi sempre melhor do que Santos em sua casa, com mais variedades de jogadas e opções de jogadores.

São 15 pontos em 5 jogos. Ninguém tem essa campanha no Paulista. As vitórias vão dando mais confiança e mais tempo também para Roger definir uma forma de atuar, o que talvez tenha faltado no ano passado. Não quero assinar embaixo, com todas as letras do meu nome, esse sentimento do palmeirense neste momento, mas também não quero duvidar como duvidava do time. Bater o Santos era preciso para provar que o elenco aprendeu a fazer partidas importantes sem “amarelar”, como ocorreu nas decisões de 2017.