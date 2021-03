Palmeiras passa Corinthians em títulos nacionais na década, mas ainda fica atrás na somatória geral no período

Com a Copa do Brasil, o Palmeiras aumenta sua coleção de títulos nos últimos dez anos, mas ainda não consegue superar seu maior rival neste quesito, embora o time alviverde tenha mais troféus nacionais. Ao bater o Grêmio por 2 a 0 em sua casa na grande decisão deste domingo, o Palmeiras somou sua sexta conquista nacional de 2010 para cá, contando a Série B. Tem oito taças no período. Veja quais são:



Copa do Brasil – 2020/2015/2012

Libertadores – 2020

Paulistão 2020

Brasileirão – 2016/2018

Série B do Brasileiro – 2013

Foto: CBF

O Corinthians, apesar do momento de reformulação, teve uma década interessante também e com suas maiores conquistas. Nos últimos dez anos, o torcedor festejou o Mundial de Clubes da Fifa e a Libertadores, ambas no começo da década. O que deixa o Corinthians na frente do Palmeiras é o Paulistão, com quatro taças no período. Confira:



Mundial de Clubes – 2012

Libertadores – 2012

Recopa Sul-Americana – 2013

Brasileirão – 2011/2015/2017

Paulistão – 2013/2017/2018/2019