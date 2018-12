Palmeiras pode abrir mão de Felipe Melo? Sim

Felipão não é de dispensar jogador campeão com ele, mas talvez entenderia se o pedido para sair do Palmeiras viesse do próprio atleta. Felipe Melo está na mira do Flamengo. O jogador conhece o Rio de Janeiro. Pode pedir para ser negociado por entender que sua missão no Palmeiras acabou com a conquista do Brasileirão. Desta forma, com reposição no elenco, e o Palmeiras tem reposição, o treinador até ajudaria seu jogador a conseguir a transferência. Felipão também trabalha pelos seus atletas.

O Flamengo está em busca de uma conquista nacional, grandiosa. Vem acertando na trave com alguma frequência nos últimos anos. O ‘cheirinho’ de título existe, de fato. Felipe Melo poderia ajudar nesse sentido.

Neste caso, dependeria mais do jogador do que de qualquer outra parte envolvida. O Palmeiras ainda pegaria um valor pelo contrato do volante. Não acredito que o clube paulista se recusaria a vendê-lo se a proposta fosse colocada na mesa. O interesse existe. O torcedor palmeirense será grato ao trabalho de Felipe Melo, por quem tem respeito especial.