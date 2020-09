Palmeiras real x Palmeiras imaginário nas partidas do Campeonato Brasileiro. Entenda

O torcedor do Palmeiras olha para a escalação do time, para o banco de reservas, para o elenco da temporada é sorri. O torcedor do Palmeiras acompanha os 90 minutos dos jogos do time no Brasileirão irritado com o que está vendo em campo. Portanto, há dois Palmeiras nesta temporada: o do papel e do gramado. O Palmeiras do papel, da escalação, do banco de reservas e do elenco ganha de goleada do Palmeiras que entrou em campo nas sete rodadas do torneio nacional.

Há uma distância gigantesca entre um e outro, entre o que cada jogador pode render e o que ele está rendendo, de fato. As cobranças, lembrando, só são feitas porque o torcedor entende e sabe que determinado atleta pode oferecer mais. É claro que todos eles estão jogando numa temporada diferente e difícil por causa da pandemia, mas a doença não pode ser desculpa para sempre. Penso até que não é mais e nada tem a ver com a falta de padrão e condição técnica.

DOIS PALMEIRAS

Palmeiras do papel

Weverton – Nota 9

Mayke – Nota 7

Luan – Nota 7

Gómez – Nota 9

Viña – Nota 7,5

(Diogo Barbosa) – Nota 6

Patrick de Paula – Nota 8

Bruno Henrique – Nota 8

(Wesley) – Nota 7

Gabriel Menino – Nota 8

(Rony) – Nota 7

Zé Rafael – Nota 7

(Ramires) – Nota 7

Lucas Lima – Nota 8

(Willian) – Nota 8

Luiz Adriano – Nota 9

Técnico: Vanderlei Luxemburgo – Nota 8

Palmeiras do gramado

Weverton – Nota 5

Mayke – Nota 6

Luan – Nota 3

Gómez – Nota 8

Viña – Nota 5

(Diogo Barbosa) – Nota 3

Patrick de Paula – Nota 6

Bruno Henrique – Nota 5

(Wesley) – Nota 5

Gabriel Menino – Nota 6

(Rony) – Nota 2

Zé Rafael – Nota 6

(Ramires) – Nota 6

Lucas Lima – Nota 5

(Willian) – Nota 4

Luiz Adriano – Nota 6

Técnico: Vanderlei Luxemburgo – Nota 6

Obs.: esse time foi o que empatou com o Inter no Allianz Parque