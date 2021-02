Palmeiras também não descarta rever seu elenco após a decisão da Copa do Brasil

Nem o Palmeiras vai escapar de rever seu orçamento e elenco após a decisão da Copa do Brasil, contra o Grêmio. O clube busca sua terceira conquista na temporada. Já ganhou o Paulistão e a Libertadores. Tem 50% de chances de ficar com a terceira taça. O ano vencedor não muda a gestão do futebol de “peneirar” a cada fim de temporada jogadores que devem ficar, jogadores que devem sair, novas apostas para anos futuros, garotos convocados da base. Este trabalho começou em 2015, deu certo e vai continuar.

FOTO: AG. Palmeiras

Reduzir a folha de pagamento é sempre o foco dos clubes brasileiros. No Palmeiras, a pegada nem é tão essa, mas acaba sendo indiretamente. O Palmeiras trabalha para usar da melhor maneira possível seu rico dinheiro. Se ganhar a Copa do Brasil, vai ter perto de R$ 250 milhões entre cotas e premiações. Dinheiro que alimenta um ano sem público e sem consumo dentro do Allianz Parque, e também num ano em que a população brasileira sofre com a pandemia e com a falta de emprego.

Mas o que significa “usar melhor o dinheiro no futebol?” A resposta é simples. Não gastar com jogador que não retribui em campo ou que seu custo/benefício é ruim. Os clubes estão virando a chave do amadorismo para o profissionalismo total. Ainda tem um caminho a ser percorrido. Há uma marcha em curso. Quem ainda não enxergou isso, paga um preço alto. Posso citar aqui Cruzeiro e Botafogo, para ficar em apenas dois exemplos. Há muitos outros.

O futebol moderno alia qualidade técnica de seus jogadores com dinheiro bem administrado. O grande Barcelona sofre com isso após uma década de investimentos e conquistas com Messi. Ou seja: a conta chega para todos. Quem conseguir equacionar melhor e de forma mais clara e competente essa conta, vai se dar bem. O Palmeiras pensa assim. Clube nenhum pode rasgar dinheiro, mesmo aqueles que têm para rasgar.

Revisar o elenco tem de deixar de ser uma condição depreciativa no futebol brasileiro, principalmente para atletas. Não deu certo nesse time, vai tentar a sorte em outro. O São Paulo não vai renovar o contrato de Juanfran. Simples assim. É preciso ter uma avaliação regular. Uma temporada é um bom tempo para um jogador de futebol mostrar serviço. Não cabe mais atletas “para compor elenco”. Quem inventou isso, deveria ser preso. O jogador tem de ser útil. Os times precisam ter 22 jogadores bons. Titulares com sombra de bons reservas. E mais alguns coringas – atletas que podem ser usados em outras posições. Penso que 26 jogadores num elenco é número bom.

O Palmeiras tem 32 jogadores no grupo, e alguns mais voltando de empréstimo. Os elencos não devem ser grandes, mas competentes. Um exemplo do que acho que funciona bem neste Palmeiras está na lateral-direita. Quando Marcos Rocha não atua, Mayke joga em seu lugar sem comprometer a posição. Muitos, até hoje, não sabem quem é o titular e quem é o reserva. São dois jogadores importantes.

São Paulo, Corinthians e Santos passarão por reformulações mais pesadas.