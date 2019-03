Palmeiras vai ser um time pragmático em busca da sua segunda Libertadores

O Palmeiras tinha 14 partidas para ganhar sua segunda Libertadores da América. Agora tem 13. Essa é a conta que o técnico Luiz Felipe Scolari faz na campanha da competição sul-americana. É isso também que ele e sua comissão vão pregar para os jogadores. Felipão tem um objetivo, ganhar a Libertadores neste ano e repetir o feito 20 anos depois. Será pragmático. Vai dar de ombros aos críticos de um futebol de pouca inspiração. Não levará em conta alguns biquinhos de jogadores que não estão atuando ou que saem do jogo no segundo tempo. Vai fazer com que a torcida compre sua ideia, repetindo 1999, quando ganhou no Palestra Itália do Deportivo Cali. E vai gritar quando se sentir prejudicado dentro de campo, contra arbitragem, contra dirigentes, contra seu próprio patrimônio. Por exemplo, quando a WTorre tirar o time do Allianz Parque, se Felipão se sentir prejudicado, vai reclamar.

CAMPANHA DE 1999

Jogos: 14

Vitórias: 7

Empates: 2

Derrotas: 5

Gols Pró: 24

Gols Contra: 18

Saldo de Gols: 6

Colocação: Campeão

FASE DE GRUPOS

1º Corinthians – 12 pontos

2º Palmeiras – 10 pontos

3º Cerro Porteño – 7 pontos

4º Olímpia – 5 pontos

OITAVAS

Palmeiras 1 x 1 Vasco

Vasco 4 x 2 Palmeiras

QUARTAS

Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x – Palmeiras

Pênaltis: 4 a 2

SEMIFINAL

River Plate 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 3 x – River Plate

FINAL

Deportivo Cali 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Deportivo Cali

Pênaltis: 4 a 3