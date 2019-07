Palmeiras vive semana trágica, de mau futebol e desorganizado, e vai sofrer pressão da torcida

Futebol terrível... A parada do futebol no Brasil por causa da Copa América foi terrível para o Palmeiras. O time de Felipão voltou sem pegada, desorganizado e jogando um futebol horroroso. A semana foi trágica. Na quarta-feira, em Porto Alegre, foi apático diante do Inter, pela Copa do Brasil. Empatou no tempo normal e perdeu nos pênaltis. Poderia ter chegado à semifinal da competição. Não teve em campo, tampouco nos pênaltis, a mesma categoria que vinha mostrando antes da Copa América.

Apático… Pior. No jogo deste sábado contra o Ceará, não viu a cor da bola. Continuou desorganizado e sem força no ataque. Menos apático do que foi diante do Inter, mas tão ruim quanto. Perdeu por 2 a 0. Fazia tempo que não perdia por dois gols de diferença.

Felipão paz e amor. Será?… Aparentemente, Felipão mostrou-se cauteloso após a derrota. Valorizou o Ceará e apontou algumas falhas do seu time. Por dentro, não tenho dúvidas de que ele está arrasado, bravo com o rendimento do time e de alguns jogadores. Dayverson está muito mal. Mas não só ele. O ataque do Palmeiras não funciona. Felipão pediu calma e cabeça fria para continuar.

Risco na Libertadores… Sabe que a Libertadores corre risco com o rendimento do time. Com os jogadores, longe dos holofotes, vai cobrar muito. Assim como sofrerá cobrança da torcida. Ele e alguns jogadores. A paz da primeira parte do ano, antes da Copa América, acabou. O time não deve perder a liderança do Brasileirão porque o saldo de gols é grande (8) para o Santos, mas nem é esse o problema. O foco e a preocupação são com a Libertadores. O elenco tem dois dias para ‘achar’ seu futebol. Vai achar. Mas vai sofrer também.