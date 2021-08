Panini lança seu álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, que está em sua 50ª edição

Comemorando os 50 anos do Campeonato Brasileiro 2021, a Editora Panini anunciou o lançamento do álbum de figurinhas oficial da competição. O livro ilustrado estará disponível nas bancas a partir do dia 20. Após mais de um ano de isolamento social, a empresa busca reaproximar os torcedores em um costume que reúne pessoas de todas as idades. Com o mote “a diversão voltou!”, a Panini traz várias novidades nesta edição.

Uma delas é que jogadores conhecidos como Hulk, do Atlético Mineiro, e Marinho, do Santos, ganharam figurinhas especiais em formato de ilustração. O álbum com capa brochura e capa dura sai pelo mesmo valor (R$10), e os envelopes com cinco figurinhas custam R$ 4,50. O Brasil já viveu verdadeiras febres de figurinhas, com pais e filhos se aproximando em torno de uma atividade divertida e séria ao mesmo tempo. A publicação conta ainda a história dos 50 anos do Brasileirão. Há estatísticas e curiosidades das últimas edições.

Foto: Everton Oliveira/Estadão