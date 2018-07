Para alguns, é possível apostar em Copa do Brasil e Brasileirão

Dos oito finalistas da Copa do Brasil, que vale vaga para a Libertadores de 2017, dois têm condições de sonhar com as duas conquistas. São eles Palmeiras e Atlético-MG. Os elencos dessas duas equipes são bons, diversificados e de qualidades inquestionáveis. Não saberia dizer de bate-pronto qual é o melhor. O Palmeiras teria minha preferência por liderar o Brasileiro, embora esteja sendo perseguido de perto pelo Flamengo e, por isso, não pode vacilar.

Os outros seis times terão de apostar em uma das competições. Além de grupos mais modestos, estão envolvidos com interesses importantes no Nacional. O Juventude joga para subir da Série C para a B do Brasileiro – chance boa de se recolocar na Segundona e continuar seu planejamento de Série A para 2018. Isso implica em receber mais dinheiro de TV e patrocinador e conseguir mais tempo de vida competitiva.

O Inter vive às turras com a zona de rebaixamento. Joga para não ser rebaixado. A missão, agora nas mãos do técnico Celso Roth, o terceiro comandante do time, é a única na temporada. Se ganhar a Copa do Brasil e cair para a Segundona, vai ser cobrado. O Inter encara o Santos nas quartas de final, mas se tiver de fazer opções, vai optar pelo Brasileiro. Não tenho dúvidas disso.

Da mesma forma, o Santos não tem elenco para as duas competições. O time firmou-se no G-4 e espera permanecer entre os primeiros colocados até o fim. No ano passado, levou na cabeça ao apostar nas duas competições e amargar resultados ruins em ambas: perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras e ficou fora da Libertadores pelo caminho do Brasileirão.

O Grêmio tem a prerrogativa de escolher seu caminho. Renato Gaúcho tem elenco para se dar bem em uma das competições, apesar da estacionada na parte intermediária da tabela. Será casca grossa para o Palmeiras na Copa do Brasil. Com o time que tem, consegue se manter na parte intermediária ou até melhor sem correr riscos de ser rebaixado. O único senão do Grêmio é cair na tentação de apostar nos dois torneios. Seria um erro.

Também não vejo o Corinthians com elenco e confiança para andar pelos dois caminhos. O time ainda está perto do G-4 e encara o Cruzeiro na Copa do Brasil, depois de classificação sobre o Fluminense. O clube vive problemas internos e é comandado por um técnico interino, Fábio Carille. Poderia levar as duas disputas nessa fase de quartas de final, mas também vai sofrer na semifinal com o elenco que tem. Não apostaria nas duas competições se fosse o presidente.

Vale ressaltar que defendo e sempre defendi que os clubes devem jogar para ganhar todas as competições que disputam. Mas faço a ponderação sobretudo em relação ao elencos nesta temporada. Como disse, tirando Palmeiras e Atlético-MG, os elencos dos outros finalistas são ruins e fracos, e vivem em situação perigosa no Brasileiro. Essa é a situação do Cruzeiro, por exemplo, que ainda precisa se salvar da degola neste ano.