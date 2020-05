No Brasileirão da covid-19, como cada Estado e clube decidem separadamente o retorno, vai haver discrepância em campo

O Brasileirão da Covid-19 caminha para ser um dos mais injustos de sua história. Digo isso porque cada Estado e clube decide por si só a volta aos treinos e o retorno aos jogos. Não se faz isso no Brasil de forma organizada e única, com todos ao mesmo tempo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão adiantados nesse processo, com Grêmio e Inter já trabalhando em campo. O Rio ameaça fazer o mesmo em breve, mesmo tendo Botafogo e Fluminense contrários. São Paulo conseguiu amarrar os times para que todos comecem juntos, mas ficarão atrás da turma porque o governador João Doria tende a fechar tudo, preocupado que está com o aumento do número de mortos pela doença. São Paulo é o epicentro da pandemia no Brasil, onde se morre mais gente vítima da doença por dia. Não dá, portanto, para brincar, tampouco antecipar fases. A situação dos Estados do Norte e Nordeste também é preocupante, sobretudo pela falta de leitos de UTI e isolamento social.

Desse modo, diferentemente do que ocorre nas Ligas da Europa, o Brasileirão 2020 será uma bagunça, com cada time num estágio diferente de preparação física, fazendo o que bem entende. Porque é diferente treinar em campo, como fazem alguns times do País, e treinar em casa, como se preparam jogadores de Palmeiras e São Paulo, para citar alguns.

Isso pode tornar as equipes desequilibradas fisicamente, uma condição que faz cada vez mais diferença durante os 90 minutos de bola rolado, Quem corre mais, tende a ficar mais com a bola e a atacar mais seu oponente. Temo então que as primeiras rodadas do Brasileirão 2020 provoquem discrepâncias. Serão pontos preciosos dos times mais bem preparados fisicamente, e eles serão aqueles que começaram na frente os trabalhos de campo. Essa flexibilização que se propõe o governo Federal, de abrir em Estados mais controlados com a doença, pode trazer prejuízos em outras áreas de ação. O futebol pode ser uma delas.