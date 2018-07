Para o lugar de Autuori, surgem nomes como os de Renato Gaúcho, Levir e Ney Franco

Nem bem pegou suas coisas no Atlético-MG após mais uma demissão precoce, Paulo Autuori já tem substitutos para ocupar seu cargo no comando do time. Nomes como os de Renato Gaúcho, Levir Culpi e Ney Franco são cotados nas redes sociais pelos torcedores do clube. A diretoria pretende oficializar um treinador o quanto antes até para não sofrer maior perda de rendimento da equipe. Nas redes sociais, Gilmar Veloz anunciou que o clube mineiro será comandado por Tite, ex-Corinthians.

Conseguir se classificar na Libertadores após a derrota desta quarta-feira diante do Nacional de Medellin virou questão fundamental. A diretoria sabe também que o time precisa reagir no Brasileirão após o empate do fim de semana com o Corinthians. Autuori fez 22 partidas na equipe mineira, com aproveitamento de 62%. Nem é tão ruim assim.

Ocorre que a diretoria e parte da torcida não aprovavam o estilo mais cauteloso de Autuori, privilegiando, em alguns momentos, a defesa. A revolta da torcida na manhã desta quinta também fez adiantar o processo pela troca. Os muros do clube foram pichados pedindo a saída do técnico e mais empenho de Ronaldinho Gaúcho.

O Atlético-MG é o primeiro clube do Brasileirão a perder o técnico, embora o motivo da demissão nada tenha a ver com a disputa do Nacional.

atualizado às 16h38