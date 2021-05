Para se juntar a Corinthians e Mirassol, São Paulo e Palmeiras terão de suar a camisa nesta sexta

A Federação Paulista ainda não tem sinal verde para ganhar da CBF uma semana a mais no calendário do Estadual de São Paulo, cuja final está marcada para o dia 23. A ideia era dar aos finalistas mais tempo de preparação antes da decisão. Corinthians e Mirassol estão classificados para a semifinal. Eles esperam pelos jogos desta sexta-feira para conhecer seus rivais, também em partida única. O Mirassol já ocupa a vaga do time do interior que se mete nas etapas agudas da competição.

Foto: Agência Palmeiras

Outros ainda têm chances de se classificar. Nesta sexta, o Palmeiras mede forças com o Bragantino, enquanto o São Paulo enfrenta a Ferroviária. Não está descartada a possibilidade de o Paulistão ter três times do interior em detrimento dos clubes maiores e de mais estrutura. O Santos foi o primeiro grande a ficar pelo caminho. Não se classificou na fase de grupos e ainda teve de suar a camisa para não ser rebaixado para a A2.

O Palmeiras tem missão complicada. O Bragantino tem se fortalecido no futebol de São Paulo e nacional, com campanhas interessantes e investimentos regulares da Red Bull. Na temporada passada, a empresa de bebidas energéticas investiu R$ 80 milhões. Não bastasse esse crescimento do time de Bragança Paulista, seu rival, o Palmeiras tem optado em atuar com times mistos, abriu mão do Estadual, mas voltou atrás e conseguiu sua vaga. Abel Ferreira deve agora montar formações mais fortes. É jogo sem favorito.

Na outra partida das quartas de final, o São Paulo deixou claro seu apetite pelo troféu do Paulistão, que não ergue desde 2005. Hernán Crespo jogou na Libertadores contra o Rentistas com time reserva somente para preparar seus titulares para a partida contra a Ferroviária. Não quer dar mole na competição. Passando pelo time de Araraquara, que tem Elano como treinador, a equipe do Morumbi chega à semifinal. O São Paulo estará descansado, o que só aumenta seu favoritismo. O time inscreveu no torneio mais dois jogadores: Shaylon e Paulinho Boia. “O favorito é o São Paulo, mas vamos fazer o nosso jogo”, diz Elano, que tem a oportunidade de aprontar na rodada. Seu trabalho, como ele mesmo admite, é visando a Série D do Brasileiro, que começa no segundo semestre.

Crespo leva para dentro do vestiário todos os pontos positivos do São Paulo no Regional, como ter feito a melhora campanha dentre todos os rivais. “É uma coisa importante, dá moral, porque enfrentamos todos os adversários, e ficar em primeiro nunca é fácil. Aconteceu, estamos orgulhosos disso, orgulhosos do nosso caminho. Se temos de pensar em coisas grandes, temos de passar por situações difíceis também”, disse.