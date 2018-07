Parada da Copa vai colocar muitos treinadores do futebol brasileiro contra a parede

A parada de pouco mais de um mês para os times da Série A do Campeonato Brasileiro vai colocar em xeque o trabalho de muitos técnicos, principalmente os “professores” dessa nova geração. Minha opinião é que vai desmascarar alguns que se escondem em treinos fechados e quase nada a oferecer nos 90 minutos das partidas. Espero estar errado. Imagino quer todos os 20 clubes da primeira divisão devem apresentar nesta 13.ª rodada um futebol mais convincente, competente e cheio de saídas para possíveis marcações cerradas. É claro que isso depende da qualidade de seus jogadores, mas os treinadores não podem mais reclamar de cansaço ou, o principalmente, falta de tempo para treinar.

Há uma série de técnicos que está em começo de carreira e que ainda não convenceu o torcedor. Agora, todos eles terão de convencer também seus patrões, os dirigentes e presidentes de clubes. É claro que ninguém espera uma melhora do nosso futebol da água para o vinho em um mês apenas, mas seria inaceitável que os times não apresentassem nada de diferente, nenhuma jogada mais bem trabalhada, um melhor posicionamento em campo ou algo que o torcedor veja da arquibancada e comente com seu colega do lado: “que bela jogada ensaiada”.

Até antes da Copa do Mundo, a mediocridade reinava no trabalho dos ‘professores’. Eles, em sua maioria, não conseguiam olhar um palmo à frente do nariz, sempre à sombra das mesmas desculpas de sempre. Que a Copa da Rússia nos sirva de lição para que vejamos equipes mais bem treinadas, com algumas convicções de padrão de jogo e não mais ao Deus dará durante os 90 minutos de cada partida. Ganhar ou perder sempre vai fazer parte do jogo, mas é preciso oferecer um pouco mais de qualidade ao torcedor. Nós sabemos quando um time treina bem ou não, quando um jogador está envolvido ou não ou quando o treinador manja ou não do riscado.

Temos também de acabar com o preconceito de que treinador “velho” não presta e técnico novo é a solução. Na verdade, não há regras para isso no futebol.