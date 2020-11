Paulistas derrubam favoritos Inter, Flamengo e Atlético-MG no encerramento do turno do Brasileirão

Deu zebra na 19ª rodada do Brasileirão, se é que Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o trio de ferro da Capital, podem ser taxados desta forma na temporada 2020. Os três deram uma lição de bola em seus respectivos rivais na jornada, todos tidos como mais fortes no torneio nesse momento e também mais bem colocados.

Foto. AG. Palmeiras

A ‘zebra’ começou na casa do Corinthians, sábado, quando o time de Mancini superou o líder Internacional, do artilheiro Galhardo. Jogou menos, mas foi mais efetivo. Ganhou de 1 a 0, subiu na tabela e impediu que o clube do Sul avançasse no número de pontos. Os Colorados cantavam vitória antes dos 90 minutos.

No Domingo foi a vez do São Paulo aprontar na rodada. Foi ao Maracanã e surrou o Flamengo, invertendo a opção das apostas. O Fla era favorito antes mesmo de marcar o primeiro gol da partida. Tomou depois a virada para 4 a 1, com Volpi pegando dois pênaltis. O resultado deixou o técnico Domènec em situação delicada porque ele não entendeu o que foi o resultado. Foi mal na entrevista.

Por fim, o Palmeiras meteu 3 a 0 no Atlético-MG em sua casa, nesta segunda-feira, sob o olhar do novo treinador, o português Abel Ferreira, que estava na arena. O time de Minas, sob o comando de Sampaoli, não conseguiu furar a defesa dos donos da casa e foi amargando gols. Desde a saída de Luxemburgo, o Palmeiras mudou o ritmo e passou a jogar mais. Andrey Cebola, técnico interino, merece os elogios. Ele entrega o bastão para Abel com a equipe redondinha.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro após a 19ª rodada.