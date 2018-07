Paulo Autuori está a caminho do Morumbi

A derrota para o Bahia por 2 a 1 dentro do Morumbi nesta quarta pressiona o presidente Juvenal Juvêncio a acertar o mais rapidamente possível com o único técnico que está em suas mãos, o ex-vascaíno Paulo Autuori. O cartola viu que precisa agir. Não dá para esperar mais. Muricy não demonstra muita vontade de voltar a trabalhar, Luxemburgo está fora dos planos e para apostar em outro treinador do perfil de Ney Franco, o São Paulo não quer. A bobeira, dizem alguns cardeais do Morumbi, foi ter deixado Mano Menezes se acertar com o Flamengo.

E todos sabem que Autuori só ‘abandonou’ o Vasco porque deixou tudo encaminhado com o São Paulo. Ele é idealista, mas não é bobo.