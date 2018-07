Pelas mãos da CBF, Estádio do Palmeiras entra na briga para receber jogos da Olimpíada do Rio

Conforme adianta o repórter e amigo Jamil Chade, de Zurique, o Estádio do Palmeiras entra na briga para receber partidas do futebol na Olimpíada do Rio, em 2016. A ideia de colocar a Allianz Parque nos Jogos partiu do presidente da CBF a partir de abril, Marco Polo del Nero. Ou seja, um figuração do futebol brasileiro. A CBF e o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) negociam a possibilidade. Se isso acontecer, o São Paulo será mais uma vez prejudicado em grandes eventos esportivos no Brasil, até porque o COB tinha manifestado, ou até assinado documentos, colocando o Morumbi como representante paulista nos Jogos Olímpicos.

Embora a competição seja concentrada no Rio, o futebol em Jogos Olímpicos sempre acontecem fora da cidade-sede. No caso da Rio 2016, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador seriam as praças para abrigar as modalidades no masculino e feminino. O COI e a Fifa pregam que as partidas do futebol sejam jogadas em estádios da Copa do Mundo, novos e confortáveis em detrimento de outros estádios do País que não foram reformados ou reconstruídos, como é o caso do Morumbi.

[poll id=”125″]

A reforma do estádio do São Paulo ainda não saiu do papel, com mudanças pontuais em suas necessidades. O grande projeto que naufragou nas mãos do então presidente Juvenal Juvêncio dizia respeito, sobretudo, para sua cobertura, de modo a deixar todos os lugares cobertos. O novo mandatário Tricolor, Carlos Miguel Aidar, tenta encontrar parceiros no mercador para bancar essa nova estrutura no estádios. Ainda não achou. Estima-se que as obras gastem R$ 250 milhões.

O fato de Marco Polo del Nero defender o Estádio do Palmeiras, que será inaugurado em outubro, novo em folha, para ser usado no futebol olímpico é quase uma certeza de haverá futebol dos Jogos na Allianz Parque. O novo presidente da CBF é muito forte nesse sentido. Seu maior problema será costurar a bronca com o São Paulo, que já foi excluído da Copa do Mundo e não aceitará perder outra nos bastidores.