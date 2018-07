Pelé completa 74 anos

Pelé completa hoje 74 anos. Recentemente, estive com ele em Santos e senti pela primeira vez que estava diante de senhor que fazia jus à sua idade. Digo isso porque sempre olhei para Pelé como se ele ainda pudesse fazer tudo o que fez com a camisa do Santos e da seleção brasileira. Mas Pelé, desta vez, me pareceu cansado. Aproveitei a ida a Santos para conhecer o Museu Pelé, na entrada da cidade, zona portuário de Santos. Foi lá o nosso encontro.

Pelé tem o direito de descansar e de se ‘aposentar’ como qualquer brasileiro em sua idade. Cidadão do mundo, deixou de jogar em 1977, pelo Cosmos, mas jamais parou, com viagens a convite ou a negócio, sempre recebendo reverências pelo que fez com a bola nos pés. Separei alguns vídeos que encontrei no Youtube, que ainda não tinha visto, com narrações de gols por radialistas que marcaram época, como Pedro Luiz e Flávio Araújo. Há também alguns breves documentários da carreira do melhor jogador que o mundo já viu. Confira.

19 DE NOVEMBRO DE 1969

Pelé marca o milésimo gol no Maracanã, contra o Vasco. A narração é de Flávio Araújo, pela Rádio Bandeirantes.

ÚLTIMO GOL DE PELÉ NA SELEÇÃO

Documentário com Pelé já com 70 anos em que ele faz uma partida pela seleção diante da Argentina e consegue marcar seu último gol pelo Brasil, um golaço no fim do vídeo. Há a participação de jornalistas e narradores importantes e respeitados do cenário atual no futebol brasileiro, como Nilson César, da Rádio Jovem Pan.

BREVE DOCUMENTÁRIO DA HISTÓRIA DE PELÉ

O vídeo conta a história do menino Edson, que ouvia pelo rádio a Copa do Mundo de 1950 ao lado de seu pai, Dondinho, quando prometeu a ele, após o fracasso do Brasil no Maracanã, ganhar um Mundial para deixá-lo feliz. As imagens e narração mostram ainda a caminhada de sucesso de Pelé desde os tempos do Baquinho, em Bauru.

5 DE MARÇO DE 1961

Pedro Luiz narra o gol de Pelé, pelo Santos, contra o Fluminense, na vitória por 3 a 1. Esse gol foi batizado por Joelmir Beting de ‘Gol de Placa’, fazendo nascer a expressão no futebol brasileiro.

RÁDIO NACIONAL EM 1958

Osvaldo Moreira narra o quinto gol da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1958. Gol de Pelé, então com 17 anos. O Brasil erguia sua primeira taça mundial na Suécia.