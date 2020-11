Pelé manda flores para o velório de Maradona: ‘Deus lhe deu o gênio, o mundo lhe deu seu amor’

Pelé mandou flores nesta quinta-feira para o velório do amigo Maradona, 20 anos mais no do que ele e com quem dividiu a atenção do futebol nas últimas décadas. Maradona morreu nesta quarta-feira em sua casa, vítima de parada cardiorrespiratória. Na mensagem ao craque morto, a singela mensagem:

‘DEUS LHE DEU O GÊNIO, O MUNDO LHE DEU SEU AMOR’.

Antes disso, Pelé postou nas redes sociais seus sentimentos à família e à perda do amigo. Ambos passaram a se dar bem nos últimos anos, com mensagens e encontros carinhosos e respeitosos. Em um desses eventos, Maradona se deixou apoiar por Pelé quando o brasileiro precisava de uma bengala para se locomover. Foi um gesto honroso. Assim como torcedores de Boca e River se abraçaram na despedida ao jogador, brasileiros e argentinos choram juntos sua morte.

Pelé também trocou sua foto no Twitter. Tem agora uma em que aparece abraçado com Maradona.