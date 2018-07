Pelé, o nascimento de uma lenda’ estreia nos EUA neste sábado

Pelé esteve em Nova Iorque quinta-feira para lançar e promover ele próprio, ou melhor, sua história. ‘Pelé, o nascimento de uma lenda’ trata a vida do melhor jogador de todos os tempos. Aos 75 anos, o Rei se dobrou aos pedidos e concordou em liberar sua biografia. O que diferencia este filme dos outros sobre Pelé é que desta vez sua história será contada desde o começo, quando ainda era garoto em Três Corações. O filme conta seu começo no futebol, sua viagem para Santos e a Copa de 1958, na Suécia, quando tinha 17 anos apenas.

“Fiz um monte de gol de cabeça, subindo por cima do goleiro, como vocês não falam nada disso?” disse Pelé, em conversa com jornalistas, bem humorado. Pelé concordou que filmasse sua vida com a intenção de inspirar uma geração que não o viu jogar. Ele parou em 1977, no Cosmos, dos Estados Unidos. “Vai servir de exemplo para outras crianças.”

‘Pelé, o nascimento de uma lenda’ é em inglês, mas com participação de atores brasileiros, como Milton Gonçalves e Seu Jorge, no papel de Dondinho, pai de Pelé. O longa estreia neste sábado, nos EUA. Ainda não há data prevista de lançamento no Brasil.