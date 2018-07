Penta faz 14 anos nesta quinta-feira. Felipão manda recado

Não é uma data cheia, mas vale sempre a pena lembrar. No dia 30 de junho de 2002, o Brasil derrotava a Alemanha por 2 a 0 e se sagrava pentacampeão mundial. Faz 14 anos. Com dois gols de Ronaldo, o melhor da seleção ao lado de Rivaldo, a seleção desbancava o poderio alemão, expresso pelas boas atuações e muita marra do goleiro Oliver Kahn. Estava lá. O Brasil desembarcou na Coreia do Sul, em Ulsan, antes de ganhar o Japão na parte final da competição. Felipão era o técnico do momento. Tinha o grupo nas mãos e um senhor time foi montado, chamado de ‘Família Scolari’. Naquele tempo, a seleção atropelava seus rivais com bom futebol. Também foi naquela Copa que Cafu eternizou o gesto “100% Jardim Irene”, ao levantar a taça e ainda fazer referência à mulher.

O grupo se relaciona até hoje, com Felipão mantendo carinho especial por aquele elenco.

LEIA MENSAGEM DE FELIPÃO

Neste dia maravilhoso, eu quero parabenizar principalmente a vocês jogadores, atletas, comissão técnica, dirigentes e torcedores que participaram desse evento. Mas principalmente a vocês jogadores, que foram fundamentais. Foram os alicerces e os pilares para que o Brasil fosse Pentacampeão. Muito obrigado, aqui da China, do fundo do coração. Nós que estamos aqui longe de vocês, queremos mais uma vez agradecer por tudo aquilo que vocês fizeram. Pela dedicação, pelo empenho, pelo carinho, pela amizade e pelo grupo. Muito obrigado e vocês são os grandes campeões.

Luiz Felipe Scolari





FICHA DO JOGO

FICHA TÉCNICA

Brasil 2 x 0 Alemanha

Público: 69.029

Gols: Ronaldo, aos 22 minutos do segundo tempo, Ronaldo, aos 34 do segundo tempo

Cartões amarelos: Roque Júnior, Miroslav Klose

Alemanha (4-4-2): 1-Oliver Kahn; 22-Torsten Frings, 2-Thomas Linke, 5-Carsten Ramelow, 21- Christoph Metzelder; 19-Bernd Schneider, 16-Jens Jeremies (14-Gerald Asamoah, aos 32 do segundo tempo), 8-Dietmar Hamann, 17-Marco Bode (6-Christian Ziege, aos 39 do segundo tempo); 7-Oliver Neuville, 11-Miroslav Klose (20-Oliver Bierhoff, aos 29 do segundo tempo)

Brasil: (3-5-2): 1-Marcos; 3-Lucio, 5-Edmilson, 4-Roque Junior; 2-Cafu, 8-Gilberto Silva, 15-Kleberson, 11-Ronaldinho (19-Juninho, aos 40 do segundo tempo), 6-Roberto Carlos; 9-Ronaldo (17-Denílson aos 45 do segundo tempo), 10-Rivaldo

Árbitro: Pierluigi Collina (Itália)

Auxiliares: Leif Lindberg (Suécia) e Philip Sharp (Inglaterra)