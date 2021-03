Porto volta a se impor entre os melhores da Europa após segurar a Juventus de Cristiano Ronaldo

O Porto, com o “garoto” Pepe e companhia, foi mais do que páreo para a Juventus em sua casa na Liga dos Campeões. Foi um jogo épico, que extrapolou os 90 minutos para delírio dos amantes do bom futebol, de raça e técnica, de duas equipes que nunca se entregaram. Uma aula de futebol para os times do lado de cá do Atlântico. O Porto se coloca entre os oito melhores da Europa, lugar que, na verdade, nunca deixou de ocupar.

Foto: AFP



O zagueiro brasileiro (foto) ainda brincou ao falar com a TNT Sports após a classificação. “Muita rapadura do Nordeste”. Ele tem 38 anos e foi um dos melhores em campo. Cristiano Ronaldo não foi páreo para o beque, que já foi mais ‘viril’ do que agora também. Com os anos, Pepe tem corrido pelos atalhos, com jogadas simples e eficientes. Assim foi o Porto, que agora vai para as quartas de final da Liga dos Campeões. Segundo o SofaScoreBrasil, Pepe teve 63 ações com bola e 18 cortes.

“Com esta paixão, este rigor, somos uma equipe muito difícil para qualquer um bater”, disse o zagueiro nas redes sociais do clube português. O Porto perdeu por 3 a 2 na prorrogação para a Juventus, mas foi beneficiado pelas regras de gols fora de casa nas duas partidas. E ficou com a vaga. Também jogou parte da partida com um jogador a menos.