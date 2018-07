Portuguesa joga o futebol brasileiro na lama com o caso Héverton

O Ministério Público, de acordo com reportagem de Gonçalo Junior no Estadão desta quarta-feira, não tem mais dúvidas de que a Portuguesa escalou o jogador Héverton por dinheiro, se autoprejudicando no Campeonato Brasileiro, com queda para a Série B. Comprovada as investigações do Gaeco, órgão público que merece todo o respeito (foi o Gaeco que apurou a Máfia do Apito no futebol brasileiro em 2005, com o envolvimento de árbitros na fabricação de resultados, divulgada pelos jornalistas André Rizek e Thaís Oyama, de Veja), o futebol brasileiro desce mais um degrau, e chega ao submundo, com sede nesse momento no Canindé.

Para o MP, houve má fé na escalação do jogador que não podia jogar naquela partida contra o Grêmio. E por dinheiro. Alguém recebeu grana para armar essa situação. Alguém da Portuguesa, um time até então respeitado e que tinha o carinho de muita gente, mesmo aqueles que não torciam por sua bandeira. E se há alguém que levou dinheiro (contas correntes estão sendo abertas pelo Gaeco), há também alguém que pagou pela safadeza. Corruptos e corruptores. Da mesma forma, responsáveis por jogar o futebol nacional na lama.

Na tabela daquele campeonato, de acordo com as investigações , dois clubes do Rio tinham interesse na queda da Portuguesa, na falcatrua de escalar um atleta irregular: Flamengo e Fluminense. Nada, no entanto, está confirmado, e ainda não se deu o direito de defesa e explicações para esses dois clubes. O blog registra apenas parte das conclusões do MP sobre o caso. O fato é que a lama poderá respingar em outros clubes ou dirigentes ou gente mandada para fazer a ‘sujeira’. De qualquer modo, assim que se comprovar o feito, e o malfeito, os envolvidos, sejam eles quem for, devem pagar caro para a salvação do futebol brasileiro.

Porque se isso não acontecer, vai ser difícil acreditar nos resultados de campo.