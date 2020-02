Portuguesa vai receber jogadores emprestados dos quatro clubes grandes de São Paulo

Os presidentes de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo estão dispostos a ajudar a Portuguesa a retomar seu papel no futebol paulista. Para isso, eles pretendem emprestar jogadores de seus respectivos times para o clube do Canindé. Esperam, com isso, fortalecer o elenco da Lusa. Ainda não está decidido se os salários desses atletas serão pagos seus próprios times ou se a Lusa teria condições financeiras de assumir isso.

Hoje, a discussão caminha para que os grandes arquem com essa despesa. É um jeito encontrado para fortalecer o futebol de São Paulo. Os presidentes entendem que a Portuguesa é importante no Estado. O único senão é convencer os jogadores a defender o time do Canindé por uma temporada, uma vez que haveria pouca visibilidade para eles nesse momento. A Lusa disputa a Série A2 do Paulista. Briga pela Copa Paulista e divisões inferiores do Brasileiro. Não se sabe ainda como será o segundo semestre para o clube.

A Lusa acredita que essa ajuda com clubes de São Paulo pode impulsionar o time. Há uma sequência de tarefas duras para colocar o clube em dia. A dívida está na casa dos R$ 400 milhões. O futebol precisa andar nos trilhos. O clube sempre teve trabalho de revelação. O Canindé está mal cuidado. A expectativa é que os próximos dois anos sejam de ganhos e de rearranjo.