Possibilidade de cancelar Olimpíada e Eurocopa por causa do coronavírus já é real

O esporte começa a sofrer mais intensamente com o coronavírus, essa “nova gripe” que nasceu na China e se espalha pelo mundo em grande velocidade, embora de pouca mortalidade se comparada a outras doenças do tipo. O fato é que alguns dos mais importantes eventos esportivos do ano começam a correr risco de realização. Refiro-me aos Jogos Olímpicos de Tóquio e Eurocopa. As duas competição têm datas marcadas, julho e agosto, e não são eventos de agenda anual, como os campeonatos nacionais ou disputas regulares de outras modalidades que não o futebol.

A China está do lado do Japão e próximo também da Coreia do Sul. O país já anunciou mortes pelo coronavírus. Competições esportivas já foram canceladas no Japão, como maratonas. Aglomerar pessoas não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Viajar de avião também não. Neste começo de fevereiro, a situação é uma. Pode melhorar ou pode piorar. A decisão de cancelar os eventos, ou mesmo postergar suas datas, não precisa necessariamente ser tomada agora. Na China, epicentro do vírus, notícias dão conta de que os surto está mais controlado. Ninguém paga para ver, mas a informações são oficiais do governo.

A ministra japonesa disse nesta terça que a Organização dos Jogos tem um contrato com o Comitê Olímpico Internacional (COI) que diz somente que a Olimpíada deve ser realizada neste ano. Nada diz sobre a data, embora ela seja oficializada: 24 de julho até 8 de agosto. Seiko Hashimoto não descarta a postergação dos Jogos para o fim do ano. O COI não aceita. Diz que vai cumprir a data.

Da mesma forma, Gianni Infantino, presidente da Fifa, declarou diante de seus pares da Uefa que era preciso repensar sobre a realização da Eurocopa 2020, torneio de futebol que reúne as melhores seleções do continente. Aqui, chamamos a disputa de uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Nada foi mudado ainda, todos os envolvidos trabalham no sentido de colocar em pé os dois eventos, mas as discussões sobre cancelamento e adiamento existe e é bem real nesse momento.