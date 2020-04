Presidente Bolsonaro defende volta do futebol em conversa informal com jornalistas em Brasília

Em conversa informal com jornalistas em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que trabalha com seus pares para fazer o futebol voltar à ativa no País. Ele defendeu a retomada das partidas, com certos cuidados de proteção contra a covid-19 nos vestiários, por exemplo. “Vocês sabem a minha opinião sobre a volta do futebol. É claro que quero que volte. O Flamengo e o Palmeiras têm uma folha de pagamento de R$ 15 milhões por mês. Há ainda os times da Segunda Divisão”, disse, referindo-se à necessidade que os clubes têm de fazer dinheiro para honrar suas dívidas.

Bolsonaro deixou bastante claro que trabalha nos bastidores para fechar uma data para a retomada das partidas no País. Ele sempre se valeu do futebol para ter um termômetro de sua popularidade. O presidente e seus pares dos ministérios são assíduos frequentadores de jogos. Já esteve no Allianz Parque para ver o “seu Palmeiras”, mas também já foi ao Maracanã, ao lado de Sergio Moro, acompanhar de perto uma partida do Flamengo. Nos dois casos, recebeu mais aplausos do que vaias. Ele quebra todos os protocolos de segurança e deixa seu estafe sem saber o que fazer. Invade numeradas para cumprimentar os torcedores, vai aos vestiários, como fez na partida entre Palmeiras e Vasco, e desce ao gramado, também no Allianz na entrega de taça do Brasileirão de 2018.

A turma do futebol trabalha para retomar a modalidade na segunda quinzena de maio. Tanto CBF quanto as federações estaduais estão formulando cartilhas para realizar jogos com maior segurança para os atletas e pessoas envolvidas. Nesse primeiro momento, o público ficar fora. Os jogos serão com portões fechados. Se acontecer, não será demais imaginar que o próprio Bolsonaro e sua comitiva apareçam nas arenas. O primeiro torneio a ser retomado é o Estadual das 27 federações brasileiras.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, em sua primeira entrevista sobre o andamento da pandemia no Brasil, confirmou nesta segunda-feira a intenção do Governo de liberar as partidas de futebol imediatamente. Vale lembrar que os jogadores estão de férias até o fim deste mês. Eles voltariam ao trabalho em 1º de maio, treinam durante 15 dias e retomam os jogos.