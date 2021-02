Presidente do Palmeiras confirma em carta aos colaboradores divisão do prêmio da Libertadores

Leia a carta do presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, enviada aos associados e colaboradores do clube por ocasião da conquista da Libertadores da América. Nesta terça-feira, o time embarca para o Catar a fim de disputar o Mundial de Clubes da Fifa, dando sequência à participação de brasileiros na competição, como fez em 2019 o Flamengo. O dirigente confirma o pagamento de um salário a todos os funcionários do clube, relacionados direta ou indiretamente com o futebol.

Quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, o ônibus que leva a delegação do Palmeiras para o embarque ao Rio de Janeiro para a disputa da final da Copa Libertadores da América é saudado em sua saída da Academia de Futebol pelos funcionários do clube.

Choro, lágrimas, aplausos, cantos e incentivos. Naqueles gestos espontâneos transmitiu-se aos nossos atletas a esperança contida em cada palmeirense na conquista da América, tão sonhada e desejada por toda nossa coletividade. Ali, naquele momento, começamos a construir nossa vitória.

Se dentro de campo o alviverde superou recordes atrás de recordes nessa temporada, fomos ainda maiores fora de campo durante o período pandêmico em que ainda vivemos: Atletas profissionais respeitaram o Palmeiras e seus funcionários, abrindo mão de vencimentos, o clube não dispensou nenhum funcionário, solidário com as famílias dos atletas da base, respeito ao associado com mensalidades revertidas em bônus, ações com o sócio-torcedor Avanti revertendo a mensalidade em créditos durante a paralisação do futebol, diversas ações humanitárias e sociais, entre outros.

Perante tudo isso, atingimos nossos objetivos e podemos afirmar, com orgulho e emoção: A América é Verde! O dia 30 de janeiro de 2021 será lembrado para sempre em nossa história. O dia da Glória Eterna.

Mediante o pagamento da premiação pela CONMEBOL à Sociedade Esportiva Palmeiras referente a conquista do torneio continental, a diretoria executiva reverterá uma bonificação aos atletas, comissão técnica e funcionários alocados no departamento de futebol. Os demais funcionários de todas as unidades do clube (Clube Social, Academia de Futebol 1 e 2 e Clube de Campo) receberão um salário extra em seus vencimentos.

Essa é uma retribuição a todo empenho dos nossos funcionários, que jogam juntos conosco todos os dias para nos tornarmos o Campeão do Século XX, o Maior Campeão do Brasil e o Bi-Campeão da América. Agora, nossos aplausos e justo reconhecimento por todo esforço e dedicação são para vocês funcionários da Sociedade Esportiva Palmeiras!

Em nome de todos os palmeirenses, MUITO OBRIGADO por honrarem e zelarem com profissionalismo e paixão essa nossa querida instituição. Que venham outras tantas glórias e conquistas. Juntos somos imbatíveis. AVANTI, PALESTRA!

Maurício Precivalle Galiotte

Presidente Sociedade Esportiva Palmeiras