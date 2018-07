PSG tem um finalista ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, Neymar

O Paris Saint-Germain já colhe os frutos da contratação de Neymar, e não somente dentro de campo, na liderança do Campeonato Francês. O atacante brasileiro colocou o time de Paris na primeira fila da premiação ao melhor jogador do mundo. Neymar concorre com Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente do Barcelona e Real Madrid. Embora Neymar tenha sido escolhido por suas peripécias ainda no Barcelona, a bandeira do PSG estará representada na eleição do melhor do mundo.

Mais uma vez, vejo Neymar no fim desta fila puxada por Cristiano Ronaldo. Ele e Messi tentarão derrubar o português, o que não acredito que aconteça. O fato é que Neymar encurta sua distância dos rivais e pode aparecer no próximo ano mais bem cotado. A partida que Neymar fez na classificação do Barcelona contra o PSG, pela Liga dos Campeões passada, foi um divisor de águas na caminhada do atacante brasileiro em busca do sonho de ser número 1.

Então, Neymar já figura neste grupo longe dos possíveis concorrentes que não foram selecionados entre os três. CR7 e Messi estão, talvez, em suas últimas temporadas acima de Neymar nesse quesito. Imagino que depois da eleição deste ano, Neymar vai brilhar sozinho na corrida. É claro que o brasileiro precisa parar de fazer ‘burradas’ em sua carreira, como a briga que teve com Cavani para bater pênaltis. Ele tem de entender que está prestes a subir de patamar, ser lançado ao Olimpo para reinar absoluto.