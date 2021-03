Qual seria a responsabilidade dos clubes e dos jogadores em caso de novos surtos no Paulistão?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai propor a realização dos jogos do Paulistão em São Paulo dentro de bolhas e com protocolos mais rígidos. Vai levar o argumento ao governo e ao MP, de modo a tentar convencer as instituições a voltar com as partidas no Estado. Ora. A FPF sempre defendeu a segurança dos seus protocolos contra a covid-19. Então, não é bem assim. Tem brechas para melhorar. O argumento da ‘bolha’ pode dar certo, desde que seja como ocorreu com a NBA no ano passado. Mas a desconfiança é grande porque nem todos os jogadores são confiáveis, como sabemos.

Foto: Palmeiras

Então, cabe a dúvida: qual será a responsabilidade dos clubes e dos jogadores nisso tudo em caso de novos surtos ou mesmo contaminação individual? Sim, porque muitos clubes tiveram problemas seguindo os protocolos de saúde. Corinthians e Ponte Preta são dois exemplos. A FPF vai tirar pontos do time? Vai cancelar seu jogo e dar os pontos para o rival? Vai eliminar equipes? Vai afastar jogador não pelo tempo da recuperação dele, mas durante o campeonato? Porque se não tiver deveres e obrigações, com punição para configurar a conduta enérgica da FPF, não vai rolar.

Vai ser um jogo de palavras e condutas, com relatórios e mais métricas, e os jogadores vão continuar sendo contaminados, assim como outros profissionais do futebol. Vai ter gente para cá e gente para lá, tudo o que não pode acontecer neste momento no Brasil. Há, no entanto, mais otimismo nesta nova tentativa da FPF do que em outras. O próprio governador João Doria já disse que está pressionado para a volta do futebol no Estado. Clubes e jogadores ajudam a fazer esta pressão. Todos querem voltar a atuar, mesmo no pior momento da pandemia no País.

Mesmo sem jogar, os times de São Paulo, como o Palmeiras (foto), estão treinando normalmente. Isso também não tem sentido. Pode treinar, mas não pode jogar. São Paulo está em restrições para esportes até o dia 11 de abril.