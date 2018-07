Quando nem sempre investimento é garantia de títulos

Trabalho divulgado nesta sexta-feira pelo especialista em marketing esportivo Amir Somoggi deixa claro que nem sempre a combinação receita/investimento significa garantia de títulos. O Cruzeiro derruba qualquer argumento neste sentido. O clube mineiro foi o 13ª em receitas na temporada passada (2012) e nem por isso fez feio dentro de campo neste ano. Os gastos do Cruzeiro com o futebol foram de R$ 99 milhões, de acordo com o pesquisador, muito menos do que a maioria dos rivais. E como todos sabem, o Cruzeiro ganhou o Brasileirão de 2013 com sobras e com quatro rodadas de antecedência.

Da mesma forma, clubes como Atlético-PR, que tinha no veterano Paulo Baier sua grande referência, Botafogo, Vitória e Goiás, todos com orçamentos modestos, foram bem no ano, com bons resultados e desempenhos razoáveis. Quem conseguiu equilibrar receitas e rendimento foi o Grêmio. Em 2012, o time gaúcho investiu no futebol cerca de R$ 134 milhões – quinto da lista dos que mais gastaram.

A combinação dinheiro-resultado não funcionou para gigantes como Corinthians e Flamengo, por exemplo. Esses dois clubes abriram os cofres e amargaram posições intermediárias na tabela do Brasileirão. Em relação ao time carioca, o que salvou a temporada foi o título da Copa do Brasil, que lhe deu o direito de disputar a Libertadores de 2014. O Corinthians nem isso conseguiu.