Quando o futebol entra na agenda de um presidente, Jair Bolsonaro, como forma de agradar a todos

O presidente Jair Bolsonaro sempre se valeu do futebol para agradar seus seguidores, de todas as bandeiras. Ele tem feito isso desde que assumiu o cargo. Mostra distintivos indiferentemente para se juntar à multidão daquela equipe. Quase sempre é aplaudido pelos que o cercam. Agora, Bolsonaro se vê numa saia justa, quando Palmeiras, seu time do coração, e Santos, também seu time do coração, se enfrentam na final da Libertadores. A dúvida dos torcedores dos dois lados é saber com qual camisa o presidente vai ao Maracanã, sábado, para o jogo único. Uma das partes vai ficar ofendida, e vai descobrir que ele só vestiu a camisa da equipe no passado por ossos do ofício. O torcedor leva isso a sério.

O Maracanã vai receber cerca de 5 mil pessoas na partida, todos convidados dos clubes, da Conmebol, CBF e dos patrocinadores. Jair Bolsonaro disse que vai ao jogo.

FOTOS Daniel Teixeira/Estadão