Que a história de Muller sirva de lição aos desmiolados

Muller expôs sua situação para o Brasil num gesto de desespero e na esperança de dar sua cartada final para sobreviver. Estava passando fome, sem um tostão no bolso, sem amigos. E as histórias sobre ele agora surgem de todos os cantos, de dinheiro emprestado e não pago a contas penduradas. O atacante que fez história no futebol brasileiro, principalmente no São Paulo, é o exemplo mais bem acabado de que é preciso ter cabeça nesse mundinho da bola. A carreira é curta, a grana é alta e as tentações são muitas. Mulheres, religião, festas. O dinheiro acaba por mais que um jogador desmiolado como Muller possa pensar o contrário.

Seria fácil empurrá-lo para o abismo. Muito fácil. Não faremos isso aqui. Torcemos para que Muller, que tanta alegria deu aos torcedores brasileiros, se recupere dessa fase e volte a sorrir. Ele mostrou muita humildade em revelar sua situação. Que sirva então de exemplo para os novos craquinhos dos tempos modernos.

Obs.: Só para constar, é a imprensa que tem ajudado o ex-atacante a recuperar sua dignidade, dando-lhe espaço e até emprego.

Veja os títulos conquistados por Muller

São Paulo

Campeonato Paulista de 1985/87/91/92

Campeonato Brasileiro de 1986/91

Libertadores da América de 1992/92

Mundial Interclubes de 1992/93

Supercopa de 1993

Recopa Sul-americana de 1993

Copa dos Campeões Mundiais de 1996