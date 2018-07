Que time horroroso esse tal de Sucre

O Palmeiras resistiu ao Sucre e à altitude de 2.800 metros para dar passo importante em direção à Libertadores de 2011. Ganhou de 1 a 0 e trouxe a decisão para o Brasil. Joga agora pelo empate. Quem ainda se lembra das campanhas passadas de Felipão no comando do time matou saudade do estilo ‘Deus nos acuda’ de ontem. Foi assim, principalmente no segundo tempo. Um massacre dos donos da casa e verdadeiros milagres do goleiro Deola. A bola só não entrou no gol palmeirense por causa da ruindade dos bolivianos. Que time horroroso!