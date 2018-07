Quem ganha a batalha no Independência? Vote!

O Atlético-MG volta para a Libertadores cheio de vontade, de bem com a torcida e com uma equipe liderada por Ronaldinho Gaúcho. O Independência vai tremer nesta quarta na estreia das duas equipes na fase de grupos da competição sul-americana. Do outro lado, o São Paulo tem praticamente as mesmas forças. Ganhou a Sul-Americana na temporada passada, reforçou o elenco com Ganso e tem em Rogério Ceni uma de suas grandes forças. Vai ser um jogaço!

