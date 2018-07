Quem voltará primeiro, Adriano ou Luis Fabiano?

A situação de Luis Fabiano é muito estranha. O atacante tem quatro meses de São Paulo e ainda não fez sua estreia. Passou por duas cirurgias e ainda não está de pé. Essa história de o ponto da primeira operação não cicatrizar é de doer. Alguma coisa não está caminhando como se deveria no Reffis. Todos são profissionais por lá, disso não há dúvidas. Mas tem coisa estranha aí.

Parece brincadeira a corrida de Luis Fabiano, do São Paulo, e Adriano, do Corinthians, para saber quem voltará primeiro. Hoje, as notícias do Parque São Jorge são mais animadoras. Adriano já estaria trabalhando com uma carga mais pesada de exercícios, testando alguns limites, e também teria perdido 5 dos 10 quilos que carregava a mais em seu corpanzil. A meta é que até setembro ele emagreça os outros 5 quilos. O Imperador tem se afastado das confusões e se dedicado ao trabalho de recuperação. É isso que as pessoas do Corinthians informam, como o médico Joaquim Grava.

O fato é que a previsão dos dois clubes é ver suas estrelas na equipe somente em setembro, daqui a um mês.

Luis Fabiano esteve bem perto de fazer sua estreia. Mas reclamou de dores e teve de passar por cirurgia. O próprio jogador está arrasado com tudo o que vem acontecendo. Mesmo assim, não perde a fé de voltar logo.