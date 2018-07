Queremos saber a verdade sobre o Valdivia

Não adianta o Felipão esbravejar com os jornalistas, os menos culpados nessa história toda envolvendo o meia Valdivia. Se ele não quer responder as dúvidas do time, que arranje outro emprego, que assuma publicamente sua decisão de não mais atender a imprensa. Ou ele espera só perguntas para massagear o seu ego? Está com problema, que já chorar na calma. Não adianta culpar os repórteres como ele tem feito nas últimas semanas.

Ocorre que o problema do Valdivia não foi explicado ainda. Contra o Corinthians, ele jogou 34 minutos. Ontem, diante do Atlético Mineiro, ficou em campo 18 minutos. Alguma coisa errada tem, Felipão! Ou você não está sabendo de fato o que acontece com o seu jogador, ou os médicos do clube estão te passando a perna e contando lorotas (a previsão inicial era que ele ficasse parado por 15 dias) sobre a tal fibrose do chileno. Ou ainda o atleta está armando para você: diz que está inteiro e não está.

Como você pode escalar um jogador e ele só suportar atuar 18 minutos? Não acha estranho, Felipão? Como um atleta pode dizer que está legal, pronto, e sair de maca aos 18 minutos de jogo? Como os médicos do clube podem liberar um jogador e ele só aguentar correr 18 minutos? Alguém tem de assumir essa confusão toda, ou estou errado?

O torcedor quer saber, afinal, é ele que vai empurrar o seu time para cima do adversário faça chuva ou faça sol, de tarde ou de noite. Estamos falando do craque do Palmeiras e não de um jogador que apenas compõe o elenco.

Aproveitando a bronca, o palmeirense com quem falo não aguenta mais essa conversa de que você está preparando o time somente para 2011, que esse ano não dá mais… Ora, fosse assim, senhor Felipão, a diretoria também deveria pagar somente parte do seu salário já que você vai trabalhar de verdade somente em 2011. É o que eu ouço por aí.

Na minha opinião, o combinado nunca é caro. E se foi isso o que você e a diretoria combinaram, é assim que deve ser. O torcedor, parte integrante nisso tudo, só precisa saber a verdade.

OBS.: sobre o arbitragem, mais uma vergonha nacional. Esses senhores deveriam procurar outra profissão. Os senhores que o contratam deveriam colocar o cargo à disposição.