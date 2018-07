R$ 1 milhão pela taça

O prêmio de R$ 1 milhão que a CBF vai dar a cada um dos jogadores para ganhar a Copa é justo? Serão R$ 23 milhões para o elenco e mais R$ 1 milhão para Dunga, além de mais algum para os outros integrantes da comissão técnica. Comparado com o salário do trabalhador brasileiro, é dinheiro que não acaba mais ganho num mês e meio. Um prêmio da mega-sena rateado. Mas para as dimensões do futebol e da importância do feito é irrisório, quase sem importância para o prestígio que trará para a Seleção e para o País. É um prêmio que acaba logo, como qualquer outro em dinheiro, mas é uma conquista eterna. A CBF também pode bancar isso com seus patrocinadores. Estima-se que sua arrecadação anual seja de R$ 220 milhões. Ora, então vale. Não vai pesar e fará uma enorme diferença para a história da equipe. Para os atletas, todos consagrados e já ricos, é mais um que entra. Mas não muda em nada o padrão de vida que eles já têm. O valor, duvido, será questionado pelo capitão Lúcio e demais jogadores. É assunto encerrado.