Raí vira opção para a Secretaria de Esportes de São Paulo

Raí, ex-jogador do São Paulo, Paris Saint-Germain e seleção brasileira, pode ser o novo Secretário Muncipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, a convite do prefeito Fernando Haddad, do PT. O cargo é hoje ocupado por Antônio Moreno Neto e já esteve nas mãos de Nádia Campeão, vice-prefeita, que teria a missão de ‘assessorar’ o jogador.

O fato de Raí manter uma agenda em São Paulo o favorece nesse momento. O ex-jogador não é político tampouco tenha se manifestado publicamente que gostaria de tocar um trabalho dessa natureza, mas a seu favor pesa o fato de ele administrar a Gol de Letras, uma entidade de inclusão esportiva e profissionalizante para crianças. Boa parte desse trabalho na secretaria municipal estaria voltada para uma ação dessa natureza nas escolas de São Paulo.

Raí foi sondado, mas ainda não se manifestou sobre o assunto. Não disse nem que sim nem que não para o prefeito Fernando Haddad, que começa sua gestão efetivamente em janeiro de 2013. O prefeito eleito já começou a montar seu secretariado.