Rede TV! pode ficar sem a Segundona

A Globo/CBF pensa com carinho em tirar a Série B do Campeonato Brasileiro da Rede TV! Tudo para acalmar os executivo da emissora paulista sobre o contrato que tem em mãos da Série A, adquirido em licitação feita pelo Clube dos 13, aquela em que nenhuma outra emissora participou. No bom português, o recado é o seguinte: contente-se com a Segundona por enquanto. Se a Rede TV! insistir em brigar com a Globo pode ficar sem nada. Xeque-mate. Nessa briga de televisão, todos jogam pesado.