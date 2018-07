Renan falhou no gol do Cruzeiro

Vá lá que Renan fazia sua primeira partida no Corinthians após a contusão na mão do titular Júlio César, que ainda está chegando e sentindo o clima no Corinthians, mas não pode aceitar um gol do meio da rua como aconteceu diante do Cruzeiro. O Wallyson chutou de muito longe. É bem verdade que pegou na veia, forte, com direção, mas Renan falhou.

É claro que o torcedor vai ter paciência com ele. E todo mundo sabia que o Corinthians não levaria essa invencibilidade por muito mais tempo. Só ficou chato perder diante de sua torcida. Aliás, o corintiano mais uma vez deu ao clube R$ 1,3 milhão de renda. Se continuar dessa forma, terá um gordo dinheirinho na temporada só com as bilheterias.