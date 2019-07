Renda da final de Brasil e Peru no Maracanã é de R$ 38,7 milhões

Burras cheias… Se o futebol desta Copa América deixou a desejar em muitas partidas, as rendas foram um sucesso absoluto. A Conmebol, detentora dos direitos da competição, encheu as burras com o torneio realizado no Brasil. No Maracanã, na final entre Brasil e Peru, neste domingo, foi informado renda de R$ 38,7 milhões, a maior de toda a competição. Na abertura do evento, também no jogo do Brasil, mas com a Bolívia, no Morumbi, a renda divulgada foi de R$ 22 milhões. Na média, as rendas se aproximaram dos R$ 10 milhões. É muito dinheiro pelo futebol mostrado.