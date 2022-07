River Plate muda Monumental de Nuñez para deixar torcedor ‘dentro de campo’ contra os rivais: veja a foto

Ainda é um projeto, mas o River Plate está levando adiante a intenção do clube de mudar o Estádio Monumental de Nuñez, de modo a “colocar” o torcedor dentro de campo contra os adversários. Seria uma espécie de resgate da geral do Maracanã, por exemplo, ou mesmo da turma do alambrado do Pacaembu e ainda, tirando o fosse, das primeiras fileiras do antigo Palestra Itália. O Botafogo tem ideia parecida no Nilton Santos. A torcida ficaria grudadinha ao jogo.

Do modo como o arquiteto do River Plate desenhou o novo estádio da parte norte da cidade de Buenos Aires, o torcedor fica no mesmo nível do seu time, aumentando assim as cobranças, claro, mas também a pressão sobre qualquer rival. O Boca tem algo parecido em relação à pressão, mas verticalmente. A torcida cresce para cima. No caso do River, seria uma extensão do gramado, e demonstraria na prática a história do ’12º jogador em campo’.

O torcedor estaria ao redor de todo o gramado. No desenho, não há nenhuma grade separando o campo das ‘gerais’, o que não deixa de ser uma preocupação em caso de invasão, para o bem e para o mal. Isso requer leis específicas para o futebol argentino e também ao futebol Sul-Americano, como Libertadores e Copa Sul-Americana. Seria um inferno para os adversários na prática. Hoje, o Monumental de Nuñez é divido por gomos. Trata-se de um estádio antigo e fora dos padrões atuais das novas arenas. O estádio teria capacidade para 81 mil pessoas: 57 mil em assentos normais e 23 mil nesses lugares mais populares. Estima-se que o investimento seja de US$ 45 milhões.