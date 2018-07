Rogério Ceni já tem planos para depois que parar com o futebol

Rogério Ceni já faz planos para quando se retirar dos gramados no fim deste Campeonato Brasileiro. O eterno goleiro do São Paulo não quer nem saber de virar comentarista de TV, como muitos colegas de profissão. Não de imediato. Rogério pensa em tocar a vida de duas maneiras: dando palestras sobre sua experiência e vivência e abrindo uma cervejaria, um lugar para reencontrar amigos e todos aqueles que seguiram sua carreira nos últimos 20 anos. Não é pouca gente. Imagine o são-paulino poder cruzar com Ceni num pub? Seria bem legal. O jogador vai descansar da rotina de segunda a segunda do futebol. A grande expectativa é saber qual gesto escolheu para o adeus. Pelé, que dia 23 completa 75 anos, se ajoelhou no meio do gramado e agradeceu aos torcedores.