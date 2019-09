Rogério Ceni mostra toda a sua personalidade no Cruzeiro e espera ter apoio da diretoria

Tudo errado… Rogério Ceni quer mudar tudo no Cruzeiro. Fará isso sem pedir a contratação de nenhum jogador. Em suas primeiras semanas na Toca da Raposa, o treinador já tem um diagnóstico dos problemas, e tudo passa por uma transformação dentro do vestiário.

Mudança no vestiário... Ceni falou grosso depois da surra de 4 a 1 frente ao Grêmio neste fim de semana. Ele não acusou nenhum jogador tampouco pediu à diretoria novos atletas, desdenhando os que tem no grupo. Nada disso. Ceni pediu envolvimento, inteligência, coragem, esforço, mais atitude, compreensão, futebol. Tudo o que o Cruzeiro não consegue mostrar. Não conseguia com Mano Menezes e parece emperrado também com o novo treinador.

Ameaça de sair… Ceni chegou a dizer que ele não tem o que fazer caso o elenco não queira mudar ou não siga suas orientações. “Se continuar assim, não precisa de mim”, foi o que deixou claro. Ele espera agora que a diretoria endosse o que ele disse e o apoie nas suas decisões de vestiário. É o mínimo para sua permanência.

Elenco tem… O elenco do Cruzeiro é de alto nível. “Meu respaldo é meu trabalho. Acho que tentamos tudo que era possível com essa formação. Mas isso vai mudar, temos de fazer uma mudança drástica, de atitude e de mentalidade de jogo. Vamos fazer uma intertemporada durante o campeonato para melhorar toda essa situação. Se eu for o treinador, é o que temos de fazer”, afirmou o comandante cruzeirense, que não quis polemizar após as críticas feitas por Thiago Neves, após a eliminação na Copa do Brasil.

Thiago Neves… O camisa 10 disse que Ceni mudou muito para a partida contra o Inter, a segunda da decisão da Copa do Brasil. Ceni apenas disse que Thiago Neves talvez estivesse bravo porque viu um amigo no banco. Referia-se e Edílson.

Ele precisa do aval da diretoria… Se não tiver o aval da diretoria, Ceni não ficará no Cruzeiro. Isso parece claro em suas declarações. A reformulação proposta passa também pela aceitação dos jogadores, ou dos principais atletas do elenco. O Cruzeiro só disputa o Brasileirão. O time está na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. Tem 18 pontos em 18 jogos. O líder é o Flamengo, com 39.

Disque Balada… A diretoria parece com o treinador. Ele pede a criação de um DISQUE BALADA para entregar os jogadores que estão abusando da noite mineira.