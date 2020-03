Ronaldinho entrou na maior fria de sua vida com os passaportes falsos do Paraguai

Ronaldinho Gaúcho entrou numa fria, talvez a maior de sua vida. Ele e seu irmão não se deram conta de que pudessem ser presos e investigados como estão nesse momento em Assunção, capital do Paraguai. A família Assis Moreira desembarcou no vizinho sul-americano com a certeza de estar entrando em um país ainda “bagunçado” e condescendente a qualquer tipo de falcatrua. Só isso explica a ingenuidade de ambos em aceitar e participar abertamente de um esquema, que ainda não se sabe ao certo qual é, com passaportes e cédulas de identidades falsificadas, com fotos e assinaturas.

Sem pensar direito, Ronaldinho e Assis se envolveram em um esquema perigoso no Paraguai, que pode estar diretamente ligado à lavagem de dinheiro. Gente pesada e sem sobrenome. Não foram astutos o suficiente para imaginar que passaporte falso não é presente nem aqui nem na China nem no Paraguai. Logo Ronaldinho, um cidadão do mundo. E seu irmão, que sempre esteve ao seu lado. Eles se meteram com gente perigosa. A empresária Dalia López ainda estava nesta quarta-feira foragida. Ela é peça-chave para entender o caso. Não está foragida por acaso.

Ronaldinho poderá ficar até seis meses na prisão, tempo que pode durar a investigação. Todo o seu dinheiro não será suficiente para tirá-lo da cadeia. Os promotores paraguaios fazem valer as leis do país, sua constituição e os direitos dos estrangeiros quando pegos em contravenções. No mínimo, falsidade ideológica. Quando percebeu o tamanho da encrenca, Ronaldinho e Assis logo tentaram embarcar de volta ao Brasil. Mas antes que isso acontecesse, foram presos.

Sua imagem, o caso e o desfecho dele podem mudar a cara desse Paraguai tido pelos vizinhos sul-americanos como país das facilidades e das impunidades. Ao que parece não é mais. Ou nunca foi.