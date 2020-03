Ronaldinho Gaúcho pode ter sua situação complicada na prisão em Assunção, Paraguai

Preso desde o dia 5 de março em Assunção por falsidade ideológica e suspeita de envolvimento com uma máfia de falsificação no país, Ronaldinho Gaúcho pode ter sua situação ainda mais complicada depois de os investigadores analisarem o conteúdo do seu celular e do aparelho do seu irmão, Roberto de Assis, preso da mesma forma. A polícia vai cruzar o conteúdo dos aparelhos dos brasileiros com o das outras pessoas envolvidas no esquema desbaratado pelos investigadores um dia antes de Ronaldinho ser preso. Dependendo do conteúdo dos celulares, a situação do ex-jogador vai se agravar.

Na mídia do Paraguai, Ronaldinho já foi esquecido. Poucas reportagens são publicadas sobre o caso. O brasileiro está recluso na prisão, participando de atividades, como peladas de futebol com outros detentos, mas não teve mais nenhuma aparição pública. A prisão preventiva pode durar até seis meses. Por duas vezes seus advogados receberam recusas em pedidos de soltura. O brasileiro é bem tratado no presídio, está com seu irmão, que o cria desde sempre, mas não come a comida dada a outros presos, conforme divulgou o Estadão recentemente.

Nem tudo é festa, no entanto. Ronaldinho sofre com a prisão. Nunca esteve nessa condição. Morou em casas luxuosas e em hotéis bacanas durante toda a sua carreira. Agora, divide uma cela com seu irmão totalmente diferente dos lugares que frequentava. Ronaldinho nunca foi um sujeito que se metia em encrencas pesadas. Sempre pareceu um cara do bem, que tinha no talento com a bola nos pés sua grande paixão. Divertia-se com a bola. Sempre teve sorriso fácil. Mas também seria ingenuidade pensar que não sabia de nada em que se meteu e foi envolvido. Ele vai completar 40 anos.

CORONAVÍRUS

Há ainda a preocupação com a pandemia do coronavírus. O Paraguai sofre também com a doença, fechou suas fronteiras e adota um período sem atividades em grandes instituições do país, como o Palácio da Justiça. Isso também pode atrasar todo o processo sobre Ronaldinho e deixá-lo mais tempo no cárcere.

SÉRGIO MORO

Estava na agenda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, viajar para o Paraguai na próxima semana. Se isso de fato acontecer, Moro faria uma visita a Ronaldinho na prisão. Na semana passada, o ministro entrou em contato com seus pares no Paraguai para saber do andamento do caso. Ronaldinho é “embaixador” do turismo do governo Jair Bolsonaro. Moro, no entanto, disse que a justiça de Assunção tem autonomia para decidir a vida do cidadão brasileiro em função das investigações.